Sci:Coppa Europa;francese Amiez vince lo slalom di Obereggen

OBEREGGEN, 15 DIC - E' successo di tutto nella più antica gara di Coppa Europa, lo slalom di Obereggen (a 20 minuti da Bolzano), cuore del comprensorio Ski Center Latemar nelle Dolomiti in Alto Adige. A salire sul gradino più alto del podio il francese Amiez (1:42.68), quarto dopo la prima manche, addirittura sesto dopo la seconda ma il più regolare sulla insidiosissima pista Maierl (pendenza massima: 55%) che nulla perdona. Il britannico Taylor, in testa dopo la prima, è stata la prima vittima illustre: quarto (1:43.73) con un distacco di 1 secondo 5 centesimi. Secondo gradino del podio per l'austriaco Rueland (1:42.96), quinto dopo la prima manche, a 28 centesimi dal vincitore; terzo lo svizzero Simonet, 13esimo dopo la prima, a 68 centesimi. Nulla da fare per gli italiani che non hanno mai vinto sulla pista Maierl, teatro dal 2016 della Coppa Europa di Obereggen dopo le 33 edizioni svolte sulla storica Oberholz: il migliore della prima manche, Tobias Kastlunger, reduce dall'ottimo decimo posto nel primo slalom stagionale di Coppa del Mondo in Val d'Isere domenica scorsa, 16esimo dopo la prima manche, non ha partecipato alla seconda perché non in buone condizioni fisiche. Primo degli italiani: Federico Liberatore, 20esimo (1:45.10), che ha ammesso "di non essere andato bene pur su una pista preparata nelle migliori condizioni". Lo slalom di Obereggen è stato organizzato, come da tradizione, dal comitato presieduto da Eduard Pichler supportato da SC Ega, Scuola Sci & Snowboard di Obereggen, società impianti Obereggen Latemar Spa e ASV Nova Ponente. Rai Sport trasmetterà la gara in differita venerdì 16 dicembre alle ore 16 e successiva riproposizione alle 0:50.

