Sci: Coppa Europa Obereggen, Taylor guida 1/a manche slalom

OBEREGGEN, 15 DIC - È il 26enne britannico Taylor a guidare la classifica dopo la prima manche del prestigioso slalom di Coppa Europa di Obereggen (a 20 minuti da Bolzano), cuore nelle Dolomiti del comprensorio Ski Center Latemar in Alto Adige. Sull'impegnativa pista Maierl (pendenza massima: 55%) di Obereggen, Taylor, pettorale 10, è sceso in 49 secondi e 93 centesimi con un vantaggio di 21 centesimi sul francese Rassat e di 22sul tedesco Anton Tremmel, secondo a Obereggen un anno fa. Sedicesimo il primo degli italiani: Tobias Kastlunger (51.39 +1 secondo 46 centesimi), reduce dall'ottimo decimo posto nel primo slalom stagionale di Coppa del Mondo in Val d'Isere domenica scorsa. Per lui e gli altri sciatori che speravano di più dalla prima manche, la possibilità di rifarsi nella seconda. Orario inizio: ore 13.

