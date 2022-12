Sci fondo: Pellegrino 2/o nella sprint tl di Lillehammer

ROMA, 03 DIC - Secondo posto in coppa del mondo per Federico Pellegrino nella gara sprint maschile a tecnica libera di Lillehammer, vinta da Johannes Klaebo. Alle spalle del campione norvegese il valdostano, terzo posto per l'altro norvegese Even Northug. Per Pellegrino si tratta del podio numero 36 in una gara individuale del massimo circuito, che gli vale punti importanti in classifica generale, dove rinsalda la terza posizione alle spalle di Klaebo e Golberg. Nella gara femminile nuovo trionfo svedese con Emma Ribom (al bis dopo la sprint di Ruka) di un niente davanti alla connazionale Maja Dahlqvist, terza la norvegese Tiril Udnes Weng. Fuori nei quarti di finale Caterina Ganz, unica italiana presente.

