Sci:Gauche piu' veloce in prova discesa 2 Crans, Goggia 8/a

CRANS-MONTANA, 25 FEB - Su una pista che si e' progressivamente velocizzata, a sorpresa con il tempo di 1.10.61 ed il pettorale 30 la francese Laura Gauche e' stata la piu' veloce nella seconda ed ultima prova cronometrata in vista delle due discese di cdm di domani e dopodomani a Crans Montana. Alle sue spalle la norvegese Ragnhild Mowinckel in 1.10.64 e la svizzera Priska Nufer in 1.10.88. Miglior azzurra, 5/a in 1.10.92, e' stata Federica Brignone mentre Sofia Goggia ha chiuso 8/a in 1.11.23. Sofia e' in piena corsa per la conquista della sua terza coppa del mondo di discesa quando mancano tre gare alla fine della stagione . L'azzurra Francesca Marsaglia ha poi realizzato il 13/o tempo in 1.11.55, Vicol Delago il 15/ o in 1.11.62, Karioline Pichler il 16/o in 1.11.67 con il pettorale 57 .

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA