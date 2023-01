Sci, gigante 2 di Kranjska: guida la Schiffrin, Brignone è 2/a

KRANJSKA GORA (SLOVENIA), 08 GEN - Con il tempo di 55"30 la statunitense Mikaela Shiffrin guida la prima manche del secondo gigante di Coppa del mondo a Kranjska Gora (Slovenia). Subito alle sue spalle, in 55"54, c'è l'azzurra Federica Brignone, terza in 55"59 la canadese Valerie Grenier, vincitrice del gigante di ieri. Quarto tempo poi per l'altra azzurra, Marta Bassino, in 56"03. E' invece finita dietro le 30 ammesse alla seconda manche la vicentina Asja Zenere, in 58"11.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA