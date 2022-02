Sci: Goggia 3/a in discesa2 Crans, vince la svizzera Nufer

CRANS-MONTANA (SVIZZERA), 27 FEB - La seconda discesa di cdm di Crans Montana è stata vinta a sorpresa in 1.29.93 dalla svizzera Priska Nufer, 30 anni e sinora mai neppure un podio. Seconda in 1.30.04 la ceca Ester Ledecka, vincitrice della discesa di sabato, mentre al terzo posto in 1.30.16 c'è l'azzurra Sofia Goggia al 40/o podio in carriera. L'Italiana si è però soprattutto lasciata alle spalle la svizzera Corinne Suter, oro olimpico e quarta in 1.30.20, unica rivale per la conquista della coppa di disciplina. Sofia ha così recuperato dieci punti sulla elvetica e ne ha 482 contro i 407 di Suter. Per la conquista della coppa è tutto rimandato all'ultima discesa, il 16 marzo a Courchevel. L'Italia in questa seconda discesa di Crans - altamente emozionante per il continuo inserimento ai vertici di tante atlete - ha registrato poi l'eccellente 7/o posto di Federica Brignone in 1.30.16. Più indietro Elena Curtoni in 1.30.81, Nadia Delago in 1.31.25 e Francesca Marsaglia in 1.31.88.Fuori invece Nicol Delago. La ceca Petra Vlhova, assente l'americana Mikaela Shiffrin, ha fatto oggi un gran balzo in avanti nella classifica generale. La coppa del mondo donne resta in Svizzera, a Lenzerheide, dove sabato e domenica ci saranno un superG ed un gigante. L'azzurra Federica Brignone avrà l'opportunità di vincere anticipatamente la sua prima coppa del mondo di superG.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA