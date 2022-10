Sci: Goggia e Brignone ex aequo, azzurre atlete Fisi dell'anno

ROMA, 30 OTT - Federica Brignone e Sofia Goggia sono le atlete Fisi per il 2022. Le due campionesse di sci, rivali in pista, si sono aggiudicate a pari merito il riconoscimento per l'atleta della federazione sport invernali che si è distinto maggiormente nella scorsa stagione, culminata con le Olimpiadi di Pechino. Brignone ha conquistato nella rassegna cinese l'argento in gigante e la medaglia di bronzo in combinata, raggiungendo inoltre le venti vittorie in Coppa del mondo, cifra mai raggiunta da nessuna altra sciatrice italiana sul massimo circuito. Goggia invece ha sconfitto la sfortuna presentandosi in discesa per difendere l'oro conquistato quattro anni prima appena 23 giorni dopo l'infortunio al ginocchio, andandosi a prendere l'argento. Poche settimane dopo si è aggiudicata la coppa del mondo per la terza volta. E' la quarta volta nella storia che l'Atleta dell'Anno viene assegnato ex aequo dopo le edizioni del 1995 (Alberto Tomba e Silvio Fauner), 2002 (Daniela Ceccarelli e Gabriella Paruzzi) e 2013 (Dominik Paris e Christof Innerhofer). "Quella dello scorso anno è stata un'impresa che ha per me un valore incommensurabile - le parole di Goggia -; mi chiedo ancora come sia potuto succedere. Sono contenta sia andata così ed è stata la sfida più ardua della mia vita. L'ho superata con tenacia e ne sono molto fiera". "Sono molto contenta: è stata una stagione incredibile. Sono riuscita ad essere costante e pronta al momento giusto durante le Olimpiadi e conquistando anche la Coppa di supergigante: sono molto soddisfatta" ha detto Brignone.

