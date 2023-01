Sci, Goggia: "Nessuna offerta da Sanremo e poi ho i Mondiali"

ROMA, 06 GEN - "Si, è vero, andrò in una località con mare, caldo, sole, ma ci vado per preparare i Mondiali di sci. Il Festival di Sanremo? Nelle prossime settimane mi vedrete nelle località montane, tranne l'ultima settimana di questo mese, ma non credo proprio che andrò a Sanremo. Penserò solo a preparare i Mondiali, che si disputeranno in concomitanza con il Festival. I Mondiali capitano una volta nella vita, Sanremo è un sogno di tutti, mi piacerebbe un sacco andarci, ma ho l'obiettivo di vincere questi Mondiali". Così Sofia Goggia, parlando a Rtl 102.5, ha smentito l'indiscrezione che la voleva tra gli ospiti del Festival di quest'anno. "Non c'è mai stato alcun contatto con Amadeus - aggiunge l'atleta lombarda - quelle sulla mia presenza a Sanremo erano solo voci di corridoio, che smentisco. Un giorno, chissà, mai dire mai. Quest'anno, di certo, non ci andrò".

