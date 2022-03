Sci: Goggia, "stagione stremante, mi merito un 7"

ROMA, 16 MAR - "Sono contenta del 'globo'. E' stata una stagione stremante con tensioni non trascurabili. Che voto mi do? Direi un bel 7": Sofia Goggia, in conferenza stampa via zoom, dopo la vittoria della Coppa del mondo di discesa commenta così la sua stagione. "E' stata la mia stagione più vincente in coppa del mondo - dice - ho avuto tutto fino a gennaio, mi ha mostrato la strada poi l'infortunio ha ribaltato tutte le cose e ho dovuto ricostruire tutto. Una stagione con belle vittorie ma ne esco con la consapevolezza di dover lavorare ancora tanto". "Avevo fatto un pensierino per la coppa assoluta - prosegue la bergamasca - Se pesa di più la Coppa di discesa o la medaglia olimpica? Per l'impresa in sè la medaglia olimpica. Ripensando alle condizioni in cui ero era quasi impossibile". "Per il futuro spero di non farmi più male perché dover ripartire ogni volta è dura ed è per questo che mi sentivo così sfinita in questo finale di stagione", ha concluso.

