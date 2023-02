Sci, l'impresa di Marta Bassino che conquista la medaglia d'oro ai Mondiali nel super G

Marta Bassino ha conquistato la medaglia d’oro nel supergigante femminile ai Mondiali di Meribel, in Francia. La cuneese di Borgo San Dalmazzo, prima col tempo di 1'28"06, ha compiuto una vera e propria impresa sulla Roc de Fer, considerato che, nel suo straordinario palmares, manca ancora la gioia del primo sigillo nella specialità in Coppa del mondo. Bassino, invece, ha interpretato al meglio il tecnico pendio transalpino, esaltandosi soprattutto sull'ultimo tratto dove ha ultimato il suo capolavoro, costruito anche nella parte centrale della pista.

L’azzurra, che regala così all’Italsci il secondo titolo iridato in Francia dopo il trionfo di Federica Brignone in gigante, aveva perso tanto sul piano iniziale, nella zona più congeniale alle velociste, ribaltando nel finale gli esiti della gara come solo la fuoriclasse piemontese ha potuto fare, sciando con leggerezza e linee impossibili da eguagliare.

L'Italia è tornata sul gradino più alto del podio dopo 26 anni, dai tempi di Isolde Kostner nel magico Mondiale di Sestriere 1997, con Bassino che è riuscita a mettere in bacheca la seconda gemma in un campionato del mondo dopo il parallelo di Cortina 2021. "Sono contenta e felice, devo ancora realizzare bene. Sono su di giri, è bellissimo - il commento a caldo di Bassino a Raisport - E' la mia prima vittoria in superG, ho solo pensato a sciare come so. Avevo bene in testa il tracciato ed ho cercato di spingere in ogni curva. Sono felice per me stessa ma anche meravigliata per esserci riuscita così bene. E’ il coronamento del lavoro e della costanza".

Medaglia d’argento, a 11 centesimi, per Mikaela Shiffrin, che ha sfiorato il settimo oro (secondo in superg dopo Are 2019), ma ha pagato i 26 centesimi decisivi sul muro finale. Terzo posto ex aequo per l’austriaca Cornelia Huetter e la norvegese Kajsa Lie, entrambe alla prima medaglia iridata, distanti 33 centesimi dalla vittoria.

In casa Italia anche l’ottavo posto di Federica Brignone: la carabiniera valdostana, ha pagato leggermente nel tratto della foresta, non riuscendo a tenere poi il ritmo della vincitrice sul muro finale, piazzandosi a 55 centesimi dalla compagna di squadra. Appena fuori dalle prime dieci Sofia Goggia, undicesima a 0"76, che ha incamerato ulteriore confidenza con la Roc de fer, in vista della discesa di sabato, con Elena Curtoni che ha chiuso in 15esima a 1"01 da Bassino. Il programma femminile continuerà domani, giovedì, con la seconda prova di discesa.

