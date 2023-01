Sci: la Goggia non rischia, salterà il SuperG di domani

ST.ANTON (AUSTRIA), 14 GEN - Sofia Goggia domani non prenderà parte al secondo supergigante femminile di Coppa del mondo a St.Anton (Austria). È una scelta precauzionale, fa sapere la Fisi. La bergamasca, caduta questa mattina nella gara di supergigante, è stata sottoposta nella clinica La Madonnina di Milano a una risonanza magnetica al ginocchio destro. Non è stato rilevato alcun danno. Tuttavia, la Goggia non gareggerà per precauzione e la situazione verrà monitorata nei prossimi giorni in vista delle gare del prossimo fine settimana a Cortina d'Ampezzo.

