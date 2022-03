Sci:Liensberger vince slalom Aare, nessuna azzurra in classifica

AARE SVEZIA, 12 MAR - Lo slalom speciale di cdm di Aare è stato vinto con una bella rimonta dalla austriaca Katharina Liensberger, - 24 anni e terzo successo in carriera con in più due titoli mondiali a Cortina - in 1.46.18: dietro di lei la norvegese Mina Holtmann in 1.46.34 e la svizzera Michelle Gisin in 1.46.41. Delusione per la ceca Petra Vhlova che, 2/a dopo la prima manche ha chiuso solo 4/a in 1.46.43. Delusione anche per la sua rivale, l'americana Mikaela Shiffrin che, 4/a dopo la prima manche, ha chiuso solo 9/a in 1.46.98. Tra le due sarà battaglia durissima alle Finali della prossima settimana per conquistare la coppa del mondo. Ennesima batosta invece per l'Italia in questa disciplina: nessuna azzurra in classifica visto che nessuna si è qualificata tra le migliori trenta ammesse alla manche decisiva. La Coppa del mondo si sposta in Francia per le Finali di Courchevel -Meribel. Si comincerà mercoledì con Sofia Goggia in pista per conquistare la sua terza coppa del mondo di discesa.

