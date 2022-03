Sci:Mcgrath vince slalom Flachau, nessun azzurro in classifica

ROMA, 09 MAR - Flachau (Austria), 9 mar - Il tiratissimo slalom speciale notturno di cdm di Flachau e' stato vinto dal norvegese Atle Mcgrath, primo successo in carriera a 21 anni di età'. Dietro di lui il francese Clemens Noel in 1.52.80 e lo svizzero daniel Yule in 1.53.15. Nessun azzurro in classifica per una delle più brutte gare stagionali degli italiani. Giuliano Razzoli, unico in gara nella seconda manche dopo il 25/o tempo ottenuto nella prima, e' infatti uscito nella discesa decisiva per un errore sulla ultima grande gobba a ridosso del traguardo, un passaggio che ha creato difficolta' a tanti atleti. Per l'assegnazione della coppa del mondo bisognera' cosi' aspettare l'ultimo slalom speciale di domenica 20 marzo a Meribel. Al comando c'e' il norvegese Henrik Kristoffersen , oggi solo 16/o, con 371 punti davanti al suo connazionale Lucas Braathen con 323, il tedesco Linus Strasser con 307, l''austriaco Manuel Feller com 301. La coppa del mondo si sposta ora in Slovenia, a Kranjska gora, ultima tappa prima delle Finali di Courchevel- Meribel per le quali in slalom speciale sono comunque classificati gli azzurri Razzoli, Alex Vinatzer e Tommaso Sala: sabato e domenica due slalom gigante.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA