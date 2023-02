Sci, Mondiali: gigante, Schwarz al comando e Della Vite 10/o

COURCHEVEL (FRANCIA), 17 FEB - L'austriaco Marco Schwarz, in 1'19"47, è al comando con un buon vantaggio dopo la prima manche dello slalom gigante iridato a Courchevel (Francia). Alle sue spalle, dopo qualche errore, lo svizzero Marco Odermatt in 1'20"05 e lo sloveno Zan Kranjec in 1'20"23. Per l'Italia - ancora in una giornata di splendido sole, ma con una prima manche tutta in ombra su una lunga e faticosa pista, con molti passaggi tecnici, forti pendenze e un fondo duro e ghiacciato - il migliore è, come nel corso della stagione di Coppa del mondo, l'esordiente giovane lombardo ventunenne Filippo Della Vite, 10/o in 1'21"87. Poi, ci sono il trentino Luca De Aliprandini, argento a Cortina 2021, 14/o in 1'22"14, Giovanni Borsotti 18/o in 1'22"48 e Alex Vinatzer al momento 23/o in 1'23"18. Manche decisiva alle ore 13,30, con temperature più elevate, pista al sole e fondo che si ammorbidirà.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA