Sci: Mondiali; Goggia, 'mi dispiace, ma la vita va avanti'

MERIBEL, 11 FEB - "Provo più dispiacere che delusione, ma ho dato tutto e non ho nulla da rimproverarmi. La vita va avanti e ora ci si deve focalizzare sui prossimi obiettivi di Coppa del mondo'': e' stata questa, ai microfoni di Rai Sport, la prima reazione Sofia Goggia dopo la discesa iridata. ''Ho dato tutto e sino a quel momento c'ero'', ha detto Goggia riferendosi a quando verso fine gara ha impattato contro una porta. ''Uno sci mi ha preso dentro nella neve' con una spigolata - ha aggiunto - e mi sono ritrovata addosso alla porta. Non mi sono nemmeno accorta di aver inforcato, e sono arrivata al traguardo. Ma poi ho visto che era successo'". Questa discesa iridata è stata quindi, per lei e per l'Italia dello sci, la peggiore della stagione. "Ma questo non inficia di certo il mio valore", il commento della fuoriclasse azzurra.

