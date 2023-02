Sci: Mondiali; Shiffrin si separa dal suo storico allenatore

MERIBEL, 15 FEB - Mikaela Shiffrin si è separata dal suo storico allenatore Mike Day, nel bel mezzo dei Mondiali di sci alpino. Lo ha annunciato la squadra Usa. "Mikaela continuerà con una nuova squadra ed il supporto degli allenatori del Team USA per il resto della stagione e in futuro. Il team desidera ringraziare Mike Day per il suo duro lavoro e il successo negli ultimi sette anni", ha scritto il Team USA in una dichiarazione. Dopo la medaglia d'argento nel superG della scorsa settimana, Shiffrin si presenta come la grande favorita nel gigante di domani e nello slalom di sabato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA