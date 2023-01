Sci nordico: team sprint a Livigno, Pellegrino e De Fabiani 2/i

ROMA, 22 GEN - L'Italia fa festa nella team sprint maschile di sci di fondo a Livigno. Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani hanno conquistato il secondo posto alle spalle della Francia, davanti ai tanti tifosi di casa. Pellegrino, dopo la beffa della sprint chiusa in settima posizione, si è riscattato e ha centrato il podio, risultato arrivato grazie al feeling con il compagno di squadra Francesco De Fabiani, ottimo staffettista in questo format di gara: i due, infatti, erano già stati capaci di conquistare una medaglia mondiale nella Team Sprint. Vittoria per il team Francia I composto da Renauld Jay e Richard Jouve, per solo 44 centesimi davanti al team Italia I. Hanno chiuso il podio, leggermente più distaccati, gli elvetici Janik Riebli e Valerio Grond.

