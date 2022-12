Sci: Odermatt vince anche il gigante in Val d'Isere

VAL D'ISERE (FRANCIA), 10 DIC - Sesta gara stagionale con sesto podio e terza vittoria per lo svizzero Marco Odermatt che si è imposto in 2'03"63 nel difficilissimo gigante della Coppa del mondo di sci alpino disputato in Val D'Isere (Francia). Odermatt è così sempre più solo alla testa della classifica generale di Coppa del mondo con 520 punti. Alle sue spalle l'austriaco Manuel Feller in 2'05"02 e lo sloveno Zan Kranjec in 2'05"67. Per l'Italia il migliore è stato il giovane talento bergamasco di 21 anni Filippo Della Vite che, con il pettorale 49, si è classificato al 12/o posto in 2'07"12. Poi, c'è l'altoatesino della valle Aurina, Simon Maurberger, che, 30/o dopo la prima manche e dunque primo a partire nella seconda, ha recuperato ben 17 posizioni, chiudendo in 2'07"20. In classifica anche Giovanni Borsotti, 24/o in 2'08"14. Domani toccherà allo slalom speciale, il primo stagionale. Torna così l'azzurro Alex Vinatzer.

