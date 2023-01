Sci: Shiffrin 2/a a Splinderuv,salta aggancio a Stenmark

SPLINDERUV MLYN (REPUBBLICA CECA), 29 GEN - Niente aggancio al record assoluto di 86 vittorie in Coppa del Mondo di Ingmar Stenmark per Mikaela Shiffrin: l'americana, 85 vittorie in carriera, ha infatti chiuso al secondo posto lo slalom speciale di Splinderuv Mlyn. dopo aver vinto quello di ieri. Shiffrin ha dominato la prima manche, con un vantaggio sulla tedesca Lena Duerr di 85 centesimi, ma nella seconda ha perso terreno e ha chiuso dietro la rivale tedesca per 6 centesimi

