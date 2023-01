Sci: Shiffrin vince anche a Spindleruv e raggiunge quota 85

SPINDLERUV MLYN, 28 GEN - Continua inarrestabile la marcia trionfale dell'americana Mikaela Shiffrin che - 11/o successo stagionale e 52/o in speciale - ha vinto in 1.33.85 anche il primo slalom di Spindleruv Mlyn. Per lei è la vittoria n. 85 ed il record assoluto di 86 dello svedese Ingemar Stenmark è ormai a un passo, forse già domani nel secondo speciale in programma in questa località. Seconda la tedesca Lena Duerr in 1,34.15 e terza la svizzera Wendy Holdener in 1.35.16. Per l'Italia una sola azzurra in classifica e con un risultato tutto sommato dignitoso viste le grandi difficoltà della squadra. E' Anita Gulli che, 25/a dopo la prima manche con il pettorale 46, ha chiuso 14/a in 1.36.72 recuperando nella seconda diverse posizioni.

