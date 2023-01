Sci: slalom Flachau, Vlhova al comando e la Rossetti è 29/a

FLACHAU (AUSTRIA), 10 GEN - La slovacca Petra Vlhova, su un tracciato molto insidioso disegnato dal proprio allenatore, è al comando in 55"90 dopo la prima manche dello slalom speciale notturno di Flachau, nel salisburghese. Subito alle sue spalle, alla caccia del record donne di 83 vittorie, c'è la statunitense Mikaela Shiffrin in 56"07, terza a sorpresa è la giovane croata Zrinka Ljutic, campionessa mondiale Juniores in carica, in 56"48. Per l'Italia - su una pista sempre avarissima di soddisfazioni - solo Marta Rossetti si è qualificata per la seconda prova. Con il pettorale 38 ha infatti chiuso 29/a in 59.38 e dunque in coda alle migliori ammesse alla manche decisiva. Fuori tempo massimo Lara Della Mea, 34/a in 1'00"10, Martina Peterlini 35/a in 1'00"22. Ancora più indietro Lucrezia Lorenzi in 1'01"15, Anita Gulli in 1'07"50. Fuori sono finite. invece. Vera Tschurtschenthaler e Beatrice Sola.

