Sci: slalom Val d'Isere, guida Kristoffersen e Vinatzer 11/o

VAL D'ISERE, 11 DIC - Il norvegese Henrik Kristoffersen in 50.8 è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Val d'Isere, il primo della stagione. Seguono il connazionale Lucas Braathen in 50.15 e l'austriaco Manule Feller in 50.64. Per l'Italia - dopo la prova dei primi trenta al via - il migliore è l'altoatesino Alex Vinatzer, 11/o in 51.22 e vittima di un paio di errori. Poi c'è il lombardo Tommaso Sala, al momento 18/o in 51.75 dopo una sciata prudente. Alle prese negli ultimi giorni con un forte mal di schiena, non ha invece potuto gareggiare Giuliano Razzoli. Il veterano degli azzurri è comunque sempre tra i 15 migliori slalomisti di coppa del mondo e punta a tornare in pista prima di Natale nello slalom di Campiglio. Si gareggia sul lungo muro con solo un paio di cambi di pendenza della ripida parte finale della difficile pista Face de Bellevarde. Seconda manche alle 12:30.

