Sei Nazioni: Italia chiude in Galles, Capuozzo titolare

ROMA, 17 MAR - Il giovane Ange Capuozzo - autore di due mete all'esordio in nazionale contro la Scozia - partirà titolare sabato prossimo a Cardiff nel XV che il ct della nazionale di rugby, Kieran Crowley, ha deciso di schierare contro il Galles al Principality Stadium nel quinto ed ultimo turno del Sei Nazioni. Se l'Italia ha già assicurato il cucchiaio di legno avendo perso tutti i precedenti incontri anche in questa edizione 2022, con l'ultima vittoria che risale al 2015, il Galles campione in carica ha battuto solo la Scozia. Il confronto numero 31 tra gli Azzurri e gallesi vedrà un inedito triangolo allargato con Capuozzo, Ioane e Padovani all'ala, la conferma per la coppia di centri Brex-Marin e la mediana formata da Garbisi e Braley.Terza linea formata da Halafihi, Lamaro - arrivato all'ottavo caps da capitano - e Pettinelli. Seconda linea di esperienza con Fuser che torna titolare dopo il Test Match con l'Uruguay andando a completare il reparto insieme con Ruzza. Conferma in prima linea per Ceccarelli, Nicotera e Fischetti. "Andremo a disputare il match in uno degli stadi più iconici del panorama del rugby e avremo di fronte una squadra che ha recuperato giocatori importanti e che avrà voglia di reagire - ha detto il tecnico Crowley -. Noi vogliamo chiudere il torneo nel miglior modo possibile confermando il gioco mostrato in più momenti del match contro la Scozia". L'Italia partirà nel pomeriggio per Cardiff, ma nel gruppo mancheranno Zilocchi e Negri che torneranno ai propri club. Questa la formazione dell'Italia: 15 Capuozzo, 14 Padovani, 13 Brex, 12 Marin, 11 Ioane, 10 Garbisi, 9 Braley, 8 Halafihi, 7 Lamaro (cap.), 6 Pettinelli, 5 Ruzza, 4 Fuser, 3 Ceccarelli, 2 Nicotera, 1 Fischetti (16 Bigi, 17 Traorè, 18 Pasquali, 19 Sisi, 20 Cannone, 21 Steyn, 22 Fusco, 23 Zanon).

