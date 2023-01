Sei Nazioni: Nepi, 'Foro Italico casa del rugby'

ROMA, 18 GEN - "Vogliamo continuare a far crescere il rugby, che trasmette ogni giorno valori autentici e fondamentali per tutto il mondo dello sport e per la nostra società". Così Diego Nepi Molineris, dg di Sport e Salute, durante la presentazione delle gare interne della Nazionale italiana di Rugby al Sei Nazioni 2023, in programma all'Olimpico il 5 e il 25 febbraio, e l'11 marzo. "Il Foro Italico è la casa di tutti gli sportivi. Siamo felici di portare avanti progettualità con e per il Comune di Roma. Il Sei Nazionali, che fece il suo esordio all'Olimpico sotto la neve nel 2012 scrivendo una pagina di sport memorabile, è un grande evento sportivo che genera un indotto importante per la città, aumenta il Pil e il turismo. Fattori che ci permettono di guardare avanti con ottimismo per investire sempre di più su questo sport" ha aggiunto.

