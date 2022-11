Serie A: Atalanta-Napoli 1-2

ROMA, 05 NOV - Il Napoli batte 2-1 l'Atalanta nel big match della 13/a giornata di serie A, portandosi a quota 35 in classifica, a +8 sui nerazzurri e a +9 sul Milan, in campo stasera. I lombardi sono andati in vantaggio al 19' con un rigore concesso per fallo di mano di Osimhen e trasformato da Lookman ma lo stesso attaccante nigeriano ha pareggiato poco dopo (23') di testa e prima dell'intervallo (35') Elmas ha completato la rimonta. Nella ripresa, l'Atalanta ha cercato il pareggio ma senza successo e la squadra di Spalletti ha incassato così la nona vittoria di fila in campionato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA