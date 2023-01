Serie A: Atalanta-Sampdoria 2-0

BERGAMO, 28 GEN - Maehle batte il colpo al 42' del primo tempo, Lookman, al 12/o gol in campionato raddoppia al 12' della ripresa e l'Atalanta, pur in tono minore rispetto al resto del mese (4 gol di media), si sbarazza della Sampdoria, vincendo per 2-0 e attestandosi al terzo posto con 38 punti e alla pari con il Milan, che ha una partita in meno. A tempo scaduto annullato un gol alla Sampdoria: il subentrato Malagrida aveva segnato dopo che Quagliarella aveva cominciato l'azione in posizione di fuorigioco,

