Serie A: Atalanta-Verona 1-2

BERGAMO, 18 APR - Ceccherini spiana la strada a porta sguarnita, Koopmeiners buca quella sbagliata nel tentativo di spezzare il break da raddoppio Tameze-Ilic e all'Atalanta ormai auto-esclusasi (terzo ko di fila, mai successo prima con Gasperini) dalla corsa all'Europa non basta aggrapparsi alla zuccata di Scalvini, al primo gol da professionista in gare ufficiali, nei pressi del 90'. Così a Bergamo finisce 2-1 per il Verona e la Dea scivola all'ottavo posto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA