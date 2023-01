BOLOGNA, 09 GEN - A Bologna, l'Atalanta ha sconfitto 2-1 i rossoblù nell'ultimo incontro della 17/a giornata di serie A. Un successo in rimonta per la squadra di Gasperini che dopo il primo tempo era in svantaggio per la rete di Orsolini al 6'. Nella ripresa, i nerazzurri hanno pareggiato con Koopmeiners al 7' e quindi raddoppiato con Hojlund al 13', ritrovando la vittoria dopo tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro gare.

