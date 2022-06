Serie A: c'è offerta BeIN per diritti tv in area Mena

MILANO, 20 GIU - Alla luce della nuova offerta da parte di BeIN Sports per i diritti tv dell'area Medio Oriente e Nord Africa, arrivata oggi negli uffici della Lega Serie A e che si è aggiunta a quella già arrivata da parte di Abu Dhabi Media, nel corso dell'assemblea svoltasi nel pomeriggio "i club hanno deciso di proseguire fino a fine mese i necessari approfondimenti per valutare al meglio il tema della vendita dei diritti audiovisivi nell'area Mena". Lo spiega la Lega Serie A, in una nota.

