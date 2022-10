ROMA, 01 OTT - Milan batte Empoli 3-1 (0-0) nel terzo anticipo odierno dell'8/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Carlo Castellani di Empoli. I gol: nel secondo tempo per gli ospiti Rebic al 34', per i padroni di casa Bajrami al 47', ancora per il Milan in gol Ballo-Touré al 49' e Leao al 52'.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA