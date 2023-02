ROMA, 05 FEB - Il Bologna ha battuto 2-1 (1-1) la Fiorentina in un match valido per la 21/a giornata del campionato di Serie A. In gol per i rossoblu Orsolini su rigore (14') e Posch (47'). Per i Viola a segno Saponara (19').

