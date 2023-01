ROMA, 04 GEN - Fiorentina e Monza 1-1 (1-0) in una partita della 16/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A disputata sul terreno dello stadio Artemio Franchi di Firenze. I gol: nel primo tempo per i viola Arthur Cabral al 19'; nel secondo tempo per i brianzoli Carlos Augusto al 16'.

