Serie A: Fiorentina-Napoli 0-0

FIRENZE, 28 AGO - Il Napoli impatta contro la Fiorentina e non riesce a centrare il tris di vittorie che nella settimana che potrebbe portare Cristiano Ronaldo lo avrebbe proiettato da solo in testa alla classifica: la squadra di Spalletti, fermata sullo 0-0 dopo aver segnato 9 reti nelle prime due gare, deve condividere il primato con Milan, Lazio, Torino, Roma e Atalanta. Aveva segnato, nel finale del primo tempo, con Osimhen, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Ma l'unica parata Gollini l'ha fatta all'82' sul tiro di Raspadori, al debutto, inserito nella ripresa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA