Serie A: Fiorentina-Udinese 0-4

ROMA, 27 APR - L'Udinese ha battuto la Fiorentina 4-0 al Franchi nel recupero dell'incontro della prima giornata di ritorno del campionato di serie A non giocato allora per problemi legati al covid. I friulani hanno trovato il doppio vantaggio nel primo tempo con Pablo Mari e Deulofeu. La squadra viola ha costantemente attaccato nella ripresa ma il risultato è cambiato solo in suo sfavore, con il 3-0 siglato da Walace e il 4-0 da Udogie nel recupero. La squadra di Italiano resta a 56 punti, al settimo posto, mentre l'Udinese sale a 43.

