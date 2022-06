Serie A: il 24 giugno presentazione calendari 22/23

MILANO, 07 GIU - Andrà in scena il prossimo 24 giugno la presentazione del Calendario della Serie A 2022/2023. Lo ha reso noto la Lega Serie A, al termine dell'assemblea che si è svolta oggi pomeriggio, nella sede di via Rosellini. "La riunione dei club è stata aperta da un saluto di benvenuto da parte del presidente Casini e dall'applauso di tutti i club per le tre società neopromosse dalla Serie B, Lecce, Cremonese e Monza, seguito dall'augurio alle tre retrocesse di un pronto ritorno in A", ha aggiunto la Lega in una nota.

