Serie A: il Milan cerca conferme nel derby col Monza

ROMA, 17 FEB - Dopo la parentesi europea, torna la Serie A con il Milan che, rinfrancato dalla vittoria in Champions, affronta il Monza per dare seguito ai tre punti ottenuti con il Torino. Per gli esperti Sisal, i rossoneri sono i favoriti del match, con il successo a 2,10, si sale a 3,70 per la vittoria dei padroni di casa, il pareggio è a 3,30. Il Milan potrebbe registrare due clean sheet di fila in campionato per la prima volta dallo scorso agosto, un'ipotesi a 3,50. L'Inter deve difendere il secondo posto e, dopo il pareggio con la Samp, ha l'occasione per tornare alla vittoria nel match interno con l'Udinese. I nerazzurri sono ampiamenti avanti, a 1,50, il blitz friulano a San Siro vale 6,50 mentre il pareggio si gioca a 4,25. La corsa Champions coinvolge anche Atalanta, Lazio e Roma. La Dea ospita il Lecce ed è data vittoriosa a 1,50, un successo dei giallorossi (sarebbe il bis dell'andata) vale 6,50, il pareggio è a 4,50. Anche la Lazio, all'Arechi contro la Salernitana, parte favorita, a 1,70, la vittoria dei campani è a 5,00, il pareggio a 3,75. La Roma che ospita il Verona comanda a 1,62 contro il 5,75 per il successo dei gialloblù e il 3,75 per il segno X.

