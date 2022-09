ROMA, 10 SET - L'Inter batte il Torino 1-0 in un anticipo della sesta giornata, capitalizzando al meglio una rete di Brozovic nel finale di un match complicato, anche per il peso delle recenti sconfitte. Il centrocampista croato, al 44' della ripresa, viene pescato in area da un cross preciso di Barella e con un morbido destro al volo supera il portiere granata. I nerazzurri salgono a quota 12, lasciando a 10 il Toro.

