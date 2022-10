Serie A: Lazio-Salernitana 1-3

ROMA, 30 OTT - Impresa della Salernitana all'Olimpico dopo un bell'avvio della Lazio: occasioni per Felipe Anderson (che segna ma è in fuorigioco) e Pedro (diagonale destro che scheggia il palo), poi Luis Alberto verticalizza alla perfezione per Zaccagni, che la sblocca. Nella ripresa la Salernitana la ribalta con un gran gol dell'ex Candreva, la rete di Fazio e quella di Dia. Giallo pesante per Milinkovic-Savic: diffidato, salterà il derby. Finisce 3-1 per la Salernitana.

