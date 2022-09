Serie A: Lazio-Verona 2-0

ROMA, 11 SET - Dopo la vittoria contro il Feyenoord, la Lazio ritrova il passo anche in campionato, battendo 2-0 il Verona all'Olimpico e riscattando la sconfitta subita dal Napoli. Dopo un primo tempo equilibrato. i biancocelesti sono andati in vantaggio al 23' della ripresa con una combinazione Milinkovic-Savic-Immobile, tramutata in rete di testa dall'attaccante. Nel recupero, Luis Alberto ha raddoppiato. La Lazio sale a 11 punti, subito dietro l'Inter, mentre il Verona resta a 5.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA