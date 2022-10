Serie A: Lecce-Fiorentina 1-1

LECCE, 17 OTT - Lecce e Fiorentina pareggiano 1-1 nel posticipo della 10/a giornata di serie A, cambiando poco della loro classifica. I pugliesi, che non vincono in casa dallo scorso campionato, vanno in vantaggio nel primo tempo con Ceesay, al terzo centro stagionale. Nella ripresa, il pari di Kouamè per i viola, che a loro volta da mesi non prendono tre punti in trasferta e raggiungono intanto quota dieci punti, insieme con Torino, Salernitana e Monza. Due in meno ne hanno i giallorossi, quint'ultimi, rimasti in 10 negli ultimi secondi di gara per l'espulsione di Gallo.

