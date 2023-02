ROMA, 11 FEB - Lecce e Roma 1-1 (1-1) nell'anticipo della 22/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio di Via del Mare di Lecce. I gol: nel primo tempo per i salentini autogol di Ibanez al 7' e per gli ospiti Dybala su rigore al 17'.

