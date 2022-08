Serie A: Milan-Bologna 2-0

MILANO, 27 AGO - Il Milan torna a vincere, lo fa a San Siro battendo il Bologna 2-0 con i gol di due giocatori fondamentali per la squadra rossonera: si sbloccano Leao e Giroud, debutta da titolare con una grande prova De Keteleare, Maignan ritrova la porta imbattuta. Solo risposte positive quindi per Stefano Pioli all'inizio di un tour de force che vedrà il Milan - questa sera in campo con la terza maglia che non sembra convincere i tifosi sui social - affrontare sette partite in ventuno giorni.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA