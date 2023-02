Serie A: Milan e Juventus cercano continuità

ROMA, 16 FEB - Prima di rituffarsi nella Champions League per proseguire il cammino, il Napoli ha una 'distrazione': l'anticipo del 23/o turno di campionato che vedrà la capolista impegnata venerdì sera a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo. Almeno nelle quote Snai non ci saranno sorprese: il «2» vale 1,60. Se per il pareggio si sale a 4,25, il successo dei neroverdi è a 5,25. Il Milan sabato alle 18 giocherà il derby col Monza. La squadra di Pioli cerca una continuità che in lavagna si traduce con il «2» a 2,10. Occhio al Monza, però: pareggio a 3,35, «1» a 3,60. In serata tocca anche all'Inter, che a San Siro riceve l'Udinese senza poter pensare alla Champions: tre punti per Inzaghi a 1,53. Domenica apre Atalanta-Lecce alle 12.30 e per i nerazzurri a 1,53 c'è l'occasione di restare al terzo posto; alle 15 tocca alla Lazio: non vince da tre partite e chiede strada alla Salernitana che ha appena cambiato allenatore. La prima vittoria di Paulo Sousa paga cinque volte la posta; Sarri in pole a 1,70, in mezzo il pari a 3.90. Alle 20.45 chiude la Roma, che riceve il Verona dopo essere rientrata da Salisburgo: il successo di Mourinho a 1,60, ma occhio all'ottimo momento dell'Hellas, tornata in corsa per la salvezza. Pari a 3,75, «2» a 6,00. Alle 18 c'è Spezia-Juve e i bianconeri che dopo la penalizzazione provano a risalire la classifica: la terza vittoria di fila, sul campo di una squadra che ha appena esonerato Gotti, vale 1,65.

