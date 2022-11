Serie A: Milan-Fiorentina 2-1

ROMA, 13 NOV - Il Milan batte la Fiorentina 2-1 nel match delle 18 della 15/a giornata di serie A, che sembrava deciso già nel primo tempo dalle reti di Leao in apertura e di Barak poco dopo la metà della frazione. Per nulla intimoriti, i viola anche dopo il pareggio hanno messo più volte alle corde i rossoneri, fortunati nel recupero a trovare i tre punti grazie ad un'autorete di Milenkovic. Il Milan campione in carica chiude il 2022 a -8 dal Napoli capolista.

