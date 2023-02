Serie A: Napoli-Cremonese 3-0

NAPOLI, 12 FEB - Il Napoli batte la Cremonese 3-0 al Maradona nel posticipo domenicale della 22/a giornata di serie A e vola più che solitario a 59 punti in classifica. E' la sesta vittoria di fila per i partenopei, frutto di una rete di Kvaratskhelia al 21' pt, del raddoppio di Osimhen e del tris di Elmas nella ripresa. I lombardi, che avevano eliminato i campani dalla Coppa Italia, restano ultimi in classifica con otto punti, a -11 dalla zona salvezza.

