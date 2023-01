ROMA, 29 GEN - Napoli-Roma 2-1 (1-0) in un match della 20/a giornata del campionato di Serie A. In gol Osimhen (17') per gli azzurri, pari di El Shaarawy (75') per i giallorossi, decide Simeone 86'.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA