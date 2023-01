Serie A: Orsato arbitrerà Napoli-Roma, Milan-Sassuolo a Giua

ROMA, 25 GEN - Daniele Orsato della sezione di Schio è l'arbitro designato per Napoli-Roma, big match della 20/a giornata del campionato di serie A, in programma domenica sera. L'anticipo dell'ora di pranzo di domenica, Milan-Sassuolo sarà diretto da Giua di Olbia mentre per Cremonese-Iter (sabato 28/1 ore 18) è stato designato Mariani di Aprilia. Juventus-Monza sarà invece diretta da Aureliano di Bologna. Queste le altre designazioni: Bologna-Spezia: Massimi di Termoli; Lecce-Salernitana: Massa di Imperia; Empoli-Torino: Marcenaro di Genova; Atalanta-Sampdoria: Doveri di Roma; Lazio-Fiorentina: Colombo di Como; Udinese-Verona: Pairetto di Nichelino

