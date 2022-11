ROMA, 06 NOV - La Lazio batte 1-0 la Roma nel derby della 13/a giornata di serie A e aggancia al terzo posto in classifica l'Atalanta, a 27 punti, a -2 dal Milan e -8 dal Napoli capolista. I giallorossi restano quinti, a quota 25, in attesa di Juventus-Inter di stasera. Il match dell'Olimpico è stato deciso al 29' pt da una rete di Felipe Anderson su assist di Pedro, a sua volta favorito da un grave errore in disimpegno di Ibanez.

