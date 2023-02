Serie A: Sampdoria-Bologna 1-2

ROMA, 18 FEB - Il Bologna ha battuto 2-1 la Sampdoria a Genova in un anticipo della 23/a giornata di serie A, portandosi momentaneamente al settimo posto in classifica, mentre i blucerchiati restano penultimi. Gli ospiti sono andati in vantaggio nel pt con Soriano, gol dell'ex, poi nella ripresa Sabiri ha pareggiato su rigore. Poco dopo il marocchino ha avuto l'occasione di portare avanti la Samp ancora dal dischetto, facendosi però parare il tiro da Skorupski. Al 45', Orsolini scattato sul filo del fuorigioco, ha segnato la rete decisiva, confermata dopo un lungo controllo.

