Serie A: Sassuolo-Milan 0-0

REGGIO EMILIA, 30 AGO - Sassuolo e Milan pareggiano 0-0 nel primo anticipo della quarta giornata del campionato, risultato che porta i rossoneri a 8 punti in classifica esponendoli al sorpasso di tante altre squadre. Buona prova degli emiliani di Dionisi, ora a quota 5, che hanno avuto la migliore occasione per vincere la gara, quando Berardi nel primo tempo ha avuto a disposizione un rigore per un fallo su Kyriakopoulos: l'attaccante neroverde si è però fatto parare il tiro da Maignan. La prodezza del portiere non ha ispirato i rossoneri, incapaci nei restanti 70' abbondanti di superare l'attenta difesa dei padroni di casa.

